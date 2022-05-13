Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу назначения Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита» в 2017 году. Специалист возглавлял сине-бело-голубых в сезоне-2017/18, после чего ушёл в сборную Италии. Под его руководством петербуржцы заняли пятое место в чемпионате, показав худший результат за последние 13 лет.

«Что касается Манчини, то это была ошибка. Я обращался к руководству: «Пожалуйста, не приглашайте в «Зенит» сбитых летчиков. В том числе таких игроков, как Маркизио». Мне пообещали, — цитирует Sport24 Орлова. — Не надо, чтобы они в «Зенит» приезжали доигрывать! Это удел провинциальных команд. Мне сказали, что этого больше не будет».

Стоит отметить, что со сборной Италии Манчини выиграл чемпионат Европы-2021, однако не смог выйти на чемпионат мира-2022.