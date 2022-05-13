Известный танцор балета Рамиль Мехдиев высказался о методах работы тренера Этери Тутберидзе. По его мнению, в спорте необходим жёсткий подход.

«По-другому не воспитать. Иначе ты все это просто не выдержишь, — цитирует «Матч ТВ» Мехдиева. — Фигурное катание и искусство в этом плане мало чем друг от друга отличаются. Талант, дисциплинированность, здоровье и жестокость – вот и все.

Единственное – не должно быть маниакальной жестокости. Она должна быть как бы с любовью, ради какой-то цели».

При этом Мехдиев подчеркнул, что необходимо совмещать методы «кнута и пряника».