Известный хореограф, вице-чемпион Олимпиады-2002 Илья Авербух рассказал о совместной работе с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Вчера с Лизой Туктамышевой начали постановку новой произвольной программы. Работалось, как всегда, легко, свободно и очень творчески! — написал Авербух в своём телеграм-канале, выложив совместное фото с Туктамышевой. — Всегда благодарю Алексея Николаевича Мишина за его учеников — интеллигентных, тактичных и творческих. Надеюсь, что все получится!»

Туктамышевой 25 лет. Недавно она на тренировке чисто сделала четверной тулуп. На счету фигуристки золото чемпионата мира и Европы, победы на чемпионате России, финале Гран-при и ряде других международных турнирах.