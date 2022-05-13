Хавьер Паскуаль и игроки БК Зенит Джордан Лойд и Билли Бэрон. Фото - сайт Единой лиги ВТБ

Хавьер Паскуаль и игроки БК Зенит Джордан Лойд и Билли Бэрон. Фото - сайт Единой лиги ВТБ

«Зенит» стал вторым финалистом розыгрыша Единой лиги ВТБ. В четвёртом матче полуфинальной серии сине-бело-голубые победили УНИКС 75:69. Счёт по четвертям — 17:18, 23:19, 17:16, 18:16.

Самым результативным игроком встречи стал игрок петербуржцев Джордан Лойд, набравший 11 очка. У Билли Бэрона 18 очков, у Джордана Мики — 11, у Алекса Пойтресса — 10.

Среди игроков УНИКСа больше всех очков набрал Лоренцо Браун (19). Сразу два игрока сделали «дабл-дабл»: Уильям Мосли набрал 16 очков и сделал 10 подборов, Марио Хесонья отметился 15 очками и 11 подборами. Андрей Воронцевич набрал 10 очков.

«Зенит» выиграл серию 3-1 (65:74, 76:67, 68:67, 75:69) и вышел в финал. Его соперником в решающей серии станет ЦСКА, который в полуфинале одолел «Локомотив-Кубань» также 3-1.

ЦСКА выигрывал Единую лигу ВТБ 11 раз из 12 розыгрышей (включая промокубок), уступив победу лишь в 2011 году. «Зенит» впервые в истории сыграет в финале. До этого петербуржцы четыре раза занимали третье место.