«Флорида» вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли-2022. В шестом матче серии первого раунда «Пантерз» победили «Вашингтон» в овертаймен 4:3.

Счёт открыл форвард «Кэпиталз» Найджел Дауд на 24-й минуте. На 27-й Райан Ломберг забросил ответную шайбу.

На 42-й минуте Никлас Бэкстрём снова вывел «Вашингтон» вперёд. На 49-й Клод Жиру во второй раз сравнял счёт, а на 55-й Александр Барков вывел в лидеры уже «Флориду». За 1 минуту и 3 секунды до конца третьего периода Тиджей Оши с передачи Евгения Кузнецова перевёл встречу в овертайм.

В овертайме решающий бросок нанёс форвард «Пантерз» Картер Ферхаге на 63-й минуте.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали.

Ворота обеих команд защищали россияне. Илья Самсонов у «Кэпиталз» отразил 27 бросков из 31, его визави Сергей Бобровский — 34 из 37.

«Флорида» выиграла серию 4-2 (2:4, 5:1, 1:6, 3:2, 5:3, 4:3) и вышла в 1/4 финала. Её соперник определится в противостоянии «Торонто» и «Тампа-Бэй» (счёт в серии — 3-3).