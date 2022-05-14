«Рейнджерс» победил «Питтсбург» в шестом матче первого раунда Кубка Стэли-2022 — 5:3. После первого периода «Пингвинз» вели 2:0 благодаря голам Джеффа Картера (15-я минута) и Брайан Раста (16-я).

Во втором периоде сперва Мика Зибанежад оформил дубль (26-я и 27-я), затем Крис Крайдер вывел «Рейнджерс» вперёд. Его ассистентами стали Зибанежад и российский голкипер Игорь Шестёркин. Для Шестёркина это второй голевой пас в истории НХЛ и первый — в Кубке Стэнли.

На 37-й минуте российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнял счёт, набрав 180-е очко в плей-офф НХЛ. Он является лидером среди россиян по этому показателю (67 голов + 113 передач).

В третьем периода Крайдер оформил дубль на 59-й минуте, а за 27 секунд Эндрю Копп поразил пустые ворота.

Первое звено «Рейнджерс» выступило особенно удачно: Зибанежад и Фокс набрали по 4 очка: первый забил два гола и отдал две передачи, второй оформил ассистентский покер. Артемий Панарин же очков не набрал

Шестёркин отразил 31 бросок из 34.

«Рейнджерс» сравнял счёт в серии — 3-3 (3:4, 5:2, 4:7, 2:7, 5:3, 5:3). Решающий седьмой матч состоится 16 мая в Нью-Йорке. Победитель выйдет на триумфатора противостояния «Каролина» — «Бостон» (счёт в серии — 3-3).