Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свои слова о намерении выполнить пятерной прыжок. По словам 17-летней спортсменки, она ещё не занимается его отработкой.

«Для этого нужна очень хорошая форма, очень хорошая подготовка, — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу «Моховая, 9″. — Я должна полностью тренироваться, ни на что не отвлекаться и учить этот прыжок, потому что это действительно травмоопасно, и есть нюансы, которые я должна подготовить. Я пробовала его прыгать и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока что это только попытки, я не тренирую его».

Также Трусова отметила, что не рассчитывает выполнить четверной аксель, поскольку ей пока не даётся даже тройной.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады-2022, вице-чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России, двукратная чемпионка мира среди юниорок.