Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о вылете команды из Кубка Стэнли. Кэпиталз в первом раунде проиграли серию победителям регулярного чемпионата «Флориде» со счётом 2-4.

«Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярки, — приводит в своей соцсети журналистка Саманта Пелл слова Овечкина. — У нас были отличные шансы, но мы упускали их. Ответственность лежит на мне, на Бэкстреме, на Оши, на Карлсоне. На всех нас.

Овечкин набрал в шести матчах плей-офф 6 очков: отдал пять передач и забросил только одну шайбу. «Вашингтон» четвёртый раз подряд вылетает в первом раунде Кубка Стэнли.