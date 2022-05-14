Президент УЕФА Александер Чеферин считает плохой идеей возможный переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, — цитирует Cope Чеферина. — Если это случится, российский футбол будет отброшен на 100 лет назад».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных турнирах 28 февраля. 2 мая УЕФА заявил, что российские клубы в следующем сезоне не сыграют в еврокубках, а сборная России пропустит Лигу наций.