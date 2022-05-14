Любой спасатель вам скажет: самое опасное в критической ситуации – начать паниковать и предпринимать необдуманные поступки. Именно так сейчас происходит с российским футболом. Конечно, ситуация для РФС сейчас – врагу не пожелаешь. УЕФА и ФИФА исключили наши команды из турниров на неопределённый срок, легионеры начали массовый отъезд из страны, и перспективы развития футбола сейчас кажутся очень туманными.

На фоне всей этой катастрофы какому-то «светлому разуму» пришла в голову идея: а почему бы нам не перейти в Азиатскую федерацию, как уже собираются сделать, например, шахматисты? В конце концов, Россия расположена в Азии большей частью своей территории, и правила разрешают это.

Но идея эта кажется глупой примерно по всем пунктам. Давайте попробуем разобрать, что с ней не так.

Начнём с того, что в Азию нас ещё никто не собирается брать. Сейчас большинство стран не хотят связываться с Россией, и далеко не факт, что азиатские страны рискнут репутацией и попаданием под санкции. Собственно, именно из-за отношения стран Россия и была исключена из еврокубков: у самого УЕФА и его главы Александра Чеферина не было такого желания. Но клубы попросту могли встать в позу: не будем играть с русскими! То же самое может произойти и в Азии.

Ну предположим, в Азию мы всё-таки перешли и будем играть не в еврокубках, а в «азиокубках». Здесь уже встанет вопрос логистики. К счастью, Азиатская федерация предусмотрела проблемы своих масштабов, и в клубных турнирах применяет деление на западную и восточную зоны. Но и это не особо выручает. Представьте «Зенит» в Азиатской Лиге чемпионов, которому придётся посреди недели летать, например, в Индию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Идём дальше. Отстранение от еврокубков не будет вечным. В конце концов, военный конфликт однажды закончится, и мир начнёт возвращаться к прежнему состоянию. И России однозначно выгоднее будет вернуться в Европу. Где больше деньги, больше престиж, больше интерес. И снова придётся решать множество стратегических вопросов, а рейтинг страны с большой вероятностью будет обнулён и опустится в район Сан-Марино и Андорры. Кстати, и в Азии никто не будет раздавать рейтинговые очки просто так, так что России придётся стартовать на уровне какого-нибудь Бутана.

И это мы ещё не затрагивали спортивную часть. В Азии считанное количество команд и сборных (а сборная России тоже собирается в Азию), которые отвечают российскому уровню. Да, мы там будем одной из сильнейших федераций и, может быть, даже будем завоёвывать трофеи. Но всё-таки здесь логика «лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме» не работает. Представьте себе команду ФНЛ, которая намеренно не хочет подниматься в РПЛ, потому что в ФНЛ она сильная, а в России будет аутсайдером. Не зря глава УЕФА Александр Чеферин сказал: «Переход в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад».

Что же делать сейчас нашим футболистам? Пожалуй, что пока что только надеяться, что в следующем году санкции с нашего футбола снимут, и мы вернёмся в еврокубки. Потому что зарываться в азиатский футбол – слишком рискованная авантюра.