Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос по поводу совмещения профессионального спорта и личной жизни. Недавно стало известно, что 17-летняя спортсменка состоит в отношениях с другим фигуристом — олимпийским чемпионом Пекина-2022 в команде Марком Кондратюком.

«До Олимпиады я бы на сто процентов сказала, что не надо. Надо забыть о личной жизни и выступать, — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу «Моховая, 9″. — Но после – мне кажется, что можно, чтобы и была личная жизнь, и выступать хорошо. Самое главное – разграничивать».

Трусова — серебряный призёр Олимпиады-2022, вице-чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России, двукратная чемпионка мира среди юниорок.