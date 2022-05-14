Вратарь Андрей Лунёв дебютировал в воротах «Байера» в матче чемпионата Германии. Голкипер провёл 90 минут в игре заключительного 34-го тура бундеслиги против «Фрайбурга». Леверкузенцы победили со счётом 2:1, Лунёв пропустил на 88-й минуте, сделав счёт равным — 1:1. «Байер» одержал победу благодаря мячу на седьмой добавленной минуте.

Лунёв перешёл в «Байер» из «Зенита» летом прошлого года. Однако экс-голкипер сборной России не смог выиграть конкуренцию у Лукаша Градецки и почти весь сезон просидел в запасе. Игра с «Фрайбургом» стала для него второй за «Байер». До этого он отыграл 90 минут в Лиге Европы против «Ференцвароша» (0:1) в декабре 2021 года.