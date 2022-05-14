«Ливерпуль» выиграл Кубок Англии в сезоне-2021/22. В решающем матче подопечные Юргена Клоппа победили «Челси».

Основное и дополнительное время закончились нулевой ничьей. В серии пенальти по пять ударов у «Челси» попытки реализовали Маркос Алонсо, Рис Джеймс, Росс Баркли и Жоржиньо, а Сесар Аспиликуэта не смог переиграть Алиссона.

У «Ливерпуля» забили Джеймс Милнер, Тиаго, Роберто Фирмино, Трент Александр-Арнольд, а Садио Мане провалил пятый удар, который мог сразу закончить серию.

В серии до промаха Хаким Зиех и Диогу Жота забили по своей попытке, после чего Мэйсон Маунт не реализовал удар, а Константинос Цимикас оказался точен.

Команды играли в следующих составах:

«Челси»: Менди — Чалоба (Аспиликуэта, 106), Тиаго Силва, Рюдигер — Р. Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 66), Алонсо — Маунт, Пулишич (Лофтус-Чик, 106. Баркли, 120) — Лукаку (Зиех, 85).

«Ливерпуль»: Алиссон — Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк (Матип, 91), Робертсон (Цимикас, 111) — Н. Кейта, Хендерсон, Тиаго — Салах (Жота, 33), Мане, Луис Диас (Фирмино, 98).

«Ливерпуль» выиграл Кубок Англии в восьмой раз в истории, сравнявшись с «Тоттенхэмом» и «Челси». Рекордсменом по количеству побед в турнире остаётся «Арсенал» — 14. «Манчестер Юнайтед» завоёвывал трофей 12 раз.