Украинская группа «Kalush Orchestra» стала победителем 66-го песенного конкурса «Евровидение». Коллектив выступил с композицией «Stefania».

По итогам голосования группа получила 631 балл. После голосования жюри украинцы занимали четвёртое место, но в зрительском голосовании получили 439 баллов из 480 возможных.

Букмекеры изначально называли «Kalush Orchestra» главными фаворитами «Евровидения» с вероятностью победы порядка 70%.

Россия в этом году не участвовала в «Евровидении», поскольку была отстранена в связи с ситуацией в Украине. Кроме того, российские зрители не могли участвовать в голосовании.

«Евровидение»-2022 проходило в итальянском Турине, поскольку в прошлом году конкурс выиграла Италия. Таким образом, в 2023 году «Евровидение» должна принять Украина.

Украинцы в третий раз побеждают на «Евровидении». В 2004 году это сделала Руслана с композицией «Wild Dances», в 2016-м — Джамала с песней «1944».