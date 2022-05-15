Сегодня, 15 мая, «Зенит» встретится со «Спартаком» в матче 29-го тура чемпионата России. Игра пройдёт на «Открытие Арене» в Москве и стартует в 16:30 по московскому времени.

Встреча не имеет для «Зенита» турнирного значения: команда уже обеспечила себе титул чемпиона России четвёртый год подряд. «Спартак» же в прошлом туре избежал попадания в стыки и в оставшихся двух турах в лучшем случае сможет подняться на несколько строчек. После 28 игр красно-белые идут десятами с 37 очками.

В матче не смогут принять участия три давно травмированных игрока «Зенита»: вратарь Станислав Крицюк и защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен.

Матч первого круга завершился победой «Зенита» со счётом 7:1. Эта же игра начала беспроигрышную серию сине-бело-голубых в РПЛ, которая длится до сих пор и составляет уже 17 встреч (12 побед, 5 ничьих).

«Спартаку» «Зенит» не проигрывает восемь официальных матчей подряд, последний раз это произошло 27 ноября 2017 года (1:3) ещё при Роберто Манчини. Под руководством Сергея Семака зенитовцы выиграли у красно-белых пять раз и трижды сыграли вничью.