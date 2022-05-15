«Тампа-Бэй» вышла во второй раунд Кубка Стэнли-2022. В решающем седьмом матче действующие обладатели трофея выиграли у «Торонто» — 2:1. В составе «Тампы» дубль оформил Ник Пол — на 19-й и 37-й минутах. У «Мэйпл Ливз» отличился Морган Райлли (34-я).

Российские игроки «Тампы» Илья Любушкин и Илья Михеев очков не набрали, как и их оппоненты Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 31.

«Тампа-Бэй», побеждавшая в двух последних Кубках Стэнли, выиграла серию 4-3 (0:5, 5:3, 2:5, 7:3, 3:4, 4:3, 2:1). В 1/4 финала её соперником станет победитель регулярного чемпионата «Флорида», которая выиграла серию у «Вашингтона» (4-2).