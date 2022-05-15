Стали известны ещё два четвертьфиналиста Кубка Стэнли-2022. Во второй раунд турнира пробились «Эдмонтон» и «Каролина». Обоим клубам для этого понадобилось семь матчей.

«Каролина» в решающей седьмой игре одолела «Бостон» 3:2. Счёт открыл форвард «Харрикейнз» Теуво Терявяйнен на 19-й минуте. На 24-й Макс Доми увеличил преимущество (2:0). Джейк Дебраск на 26-й сократил отставание, но затем Доми оформил дубль (31-я). За 21 секунду до конца третьего периода Давид Пастрняк снова сделал отставание минимальным, но за оставшееся время «Брюинз» забить не смогли.

«Каролина», в составе которой выступает Андрей Свечников, выиграла серию 4-3 (5:1, 5:2, 2:4, 2:5, 5:1, 2:5, 3:2). Её соперник в четвертьфинале определится в противостоянии «Рейнджерс» и «Питтсбурга» (счёт в серии — 3-3).

«Эдмонтон» также в седьмом матче взял верх над «Лос-Анджелесом» — 2:0. Голы забили Коди Сеси (14-я) и Конор Макдэвид (57-я). «Ойлерз» победили в серии 4-3 (3:4, 6:0, 8:2, 0:4, 4:5, 5:4, 2:0). Их соперник определится в решающем седьмом матче между «Калгари» и «Далласом» (счёт в серии — 3-3).