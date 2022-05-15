Американский боксер Джермелл Чарло одержал победу над Брайаном Кастаньо в объединительном бою за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. Поединок прошёл в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США).

Чарло победил нокаутом в десятом раунде и защитил чемпионские пояса WBC, WBA Super и IBF, а также забрал у Кастаньо пояс WBO. Таким образом, он стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

Кастаньо и Чарло уже встречались в предыдущем поединке в июле 2021 года, но тогда была зафиксирована ничья.

На счету американца 35 побед на профессиональном ринге, одна ничья и одно поражение.

В следующем бою соперником Чарло может стать австралийский боксёр российского происхождения Тим Цзю. Сын прославленного боксёра Кости Цзю является обязательноым претендентом на титул чемпиона WBO.