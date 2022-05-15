Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что Россия не планирует переезжать в Азиатскую конфедерацию. Напомним, что ФИФА и УЕФА в начале марта исключили Россию из турниров под своей эгидой. В мае УЕФА сообщил, что российские клубы пропустят еврокубки в следующем сезоне.

«Вопрос перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию не рассматривается», -сказал Дюков в интервью «Матч ТВ».

Ранее NVsport писал, почему потенциальный переезд российского футбола в Азию является плохой идеей.