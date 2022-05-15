Российский боксёр Сергей Ковалёв одержал победу в дебютном матче в первом тяжёлом весе. Его соперником стал представитель Болгарии Тервел Пулев. Бой прошёл в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США) и продлился все 10 раундов.

Судьи отдали Ковалёву победу единогласным решением.

39-летний Ковалёв одержал в общей сложности на профессиональном ринге 35 побед, потерпел четыре поражения и один бой завершил вничью. Его ровесник Пулев потерпел первое поражение при 16 победах.

Ковалёв провёл первый бой с ноября 2019 года. Тогда он уступил Саулю Альваресу и утратил титул чемпиона WBO в полутяжёлом весе.