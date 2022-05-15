На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует вводить оценки за пятерные прыжки в фигурном катании, утверждает «Матч ТВ». По нынешним правилам пятерной прыжок, даже чисто исполненный, не может быть засчитан, так как у него нет шкалы оценивания.

Этой весной вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова заявила о намерении разучить прыжок в пять оборотов. Также пятерные пытались выполнить россиянин Марк Кондратюк и японец Шома Уно.

«Для этого нужна очень хорошая форма, очень хорошая подготовка, — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу «Моховая, 9″. — Я должна полностью тренироваться, ни на что не отвлекаться и учить этот прыжок, потому что это действительно травмоопасно и есть нюансы, которые я должна подготовить. Я пробовала его прыгать и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока что это только попытки, я не тренирую его».