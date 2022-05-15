Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров не считает, что форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба уедет в иностранный чемпионат. Контракт 33-летнего нападающего истекает этим летом, по данным СМИ, интерес к нему проявляет «Црвена Звезда».

«Давайте будем объективны: в Европу уезжают, когда находятся в оптимальной форме, а не когда ты уже завершаешь карьеру», — цитирует «Матч ТВ» Быстрова.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Зенит» 37 матчей, забил 13 мячей, отдал 8 передач. За сине-бело-голубых он выступает с 2015 года.