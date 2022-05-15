«Спартак» решил поиздеваться над «Зенитом» перед матчем 29-го тура чемпионата России по футболу. В своём телеграм-канале пресс-служба красно-белых выложила шуточный ролик, где в главной роли выступил бомж.

По сюжету ролика мужчина проживает в заброшенном доме в глухом лесу. Его окружают различные предметы, отсылающие к различным моментам чемпионата России. В доме стоит телевизор с надписью «VAR», банки с символикой «Зенита», «Сочи» и «Оренбурга», изображение крота («кротами» судей назвала жена владельца «Спартака» Зарема Салихова). Герой пьёт из бутылки с надписью «Бюджеты».

В качестве фоновой музыки и подписи к ролику «Спартак» использовал песню «Короля и Шута» «Проклятый старый дом».

Напомним, что «бомжи» — одно из прозвищ болельщиков «Зенита»

В конце ролика мужчина в экипировке «Спартака» выбрасывает предметы быта главного героя в воду.

Стоит отметить, что упоминание «Сочи» и «Оренбурга», очевидно, связано с тем, что эти команды называют «фарм-клубами» «Зенита», и считается, что они «поставляют» очки петербуржцам. Однако в этом сезоне «Сочи» отобрал у «Зенита» пять очков из шести возможных, а «Оренбург» и вовсе выступает в ФНЛ, причём в РПЛ его не пустили из-за проблем со стадионом.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, начало — в 16:30 по московскому времени.