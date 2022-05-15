Сегодня, 15 мая, «Зенит» проведёт матч 29-го тура чемпионата России против «Спартака». Игра не имеет турнирного значения для сине-бело-голубых, но нельзя переоценить её значение психологическое. Для «Спартака» в последние годы любой успех в противостоянии с петербуржцами стал даже важнее побед над ЦСКА, поэтому не стоит давать им повода лишний раз задирать нос. Неслучайно Сергей Семак заявил, что играть будут сильнейшие. Давайте попробуем предсказать, кто будет этими сильнейшими. NVsport представляет ориентировочный состав «Зенита» на матч 29-го тура против «Спартака».

Вратарь. Даниил Одоевский

Михаил Кержаков залечил повреждение, из-за которого не сыграл с «Химками», однако, скорее всего, со «Спартаком» сыграет молодой воспитанник петербуржцев. Одоевский хорошо проявил себя в игре с подмосковной командой, а отсутствие давления за результат (кроме указанных в предисловии факторов) даст ему шанс набрать необходимой практики. Не исключено, что «Зенит» сделает на него ставку уже в следующем сезоне, особенно если не удастся подписать Лантратова, Сафонова, Ломаева или Адамова.

Правый защитник. Далер Кузяев

Странная ситуация сложилась на правом фланге: после травмы Вячеслава Караваева почти перестал выходить на поле и Алексей Сутормин, довольствующийся лишь появлениями на замену. С «Химками» играл Сутормин, однако, по всей видимости, со «Спартаком» на правую бровку вернётся Кузяев, который действовал на этой позиции в том числе в золотом матче с «Локо».

Центральные защитники. Дмитрий Чистяков и Дуглас Сантос

С этой позицией вопросов не возникает. Чистяков и Сантос достойно заменили Ловрена и Ракицкого, вряд ли Семак выпустит на «Спартак» Алипа или выставит третьим центральным Арсена Адамова.

Левый защитник. Данил Круговой

Не исключено, что слева сыграет всё-таки Дуглас, если тренерский штаб решится перекроить схему (например, Кузяев уйдёт в опорную зону, Барриос – в центр обороны, а справа выйдет Сутормин). Но какой смысл держать на скамейке Кругового, набравшего отличную форму?

Центральные полузащитники. Вилмар Барриос и Вендел

«Зенит», вероятно, сыграет по схеме 4-4-2, поэтому выход Барриоса и Вендела напрашивается. Выпусти петербуржцы одного центрфорварда, в центре полузащиты возможны были бы варианты – Магомед Оздоев или даже Александр Ерохин.

Фланговые полузащитники. Малком и Клаудиньо

В первом круге Андрей Мостовой оформил дубль в ворота красно-белых, но сейчас на флангах атаки ждём бразильского дуэта. Мостовой вполне может усилить состав во втором тайме.

Нападающие. Юри Алберто и Артём Дзюба

С бразильцем всё понятно, в комментариях не нуждается. Гораздо интересней ситуация с Дзюбой. Конечно, сейчас напрашивается выход в «старте» уже сыгравшейся связки Юри Алберто – Иван Сергеев. Но…

Скажем прямо: Артём Дзюба заслужил этот матч. Все прекрасно знают, какие отношения у него сложились со «Спартаком» и как важны для форварда матчи против родного клуба. Дзюба с большой вероятностью проводит последние дни в «Зените» и заслужил достойное прощание. Как бы к нему ни относились, какой бы противоречивой фигурой он ни был, сложно переоценить роль форварда в успехах команды в последние годы. И когда, как ни в матче со «Спартаком», устроить для Дзюбы достойные проводы.

Также на выход нападающего в старте можно посмотреть с другой стороны. Артём может рвать и метать в том числе и ради нового контракта. А что, чем чёрт не шутит? В конце концов, он и в этом сезоне стал лучшим бомбардиром команды. А ну как начнёт он со «Спартаком» рвать и метать, и руководство клуба решит: «Такая корова нужна самому»?

Короче, Артём заслуживает выхода с первых минут. А у Ивана Сергеева ещё будет второй тайм, да и ещё много времени в Петербурге. Уже сейчас можно понять: нападающий в «Зените» всерьёз и надолго.