В Москве на стадионе «Открытие Арена» стартовал матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит». Команды выпустили на поле следующие составы:

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.

«Зенит»: Одоевский, Кузяев, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Сергеев, Юри Алберто.

Встреча не имеет для «Зенита» турнирного значения: команда уже обеспечила себе титул чемпиона России четвёртый год подряд. «Спартак» же в прошлом туре избежал попадания в стыки и в оставшихся двух турах в лучшем случае сможет подняться на несколько строчек. После 28 игр красно-белые идут десятами с 37 очками.

В матче не смогут принять участия три давно травмированных игрока «Зенита»: вратарь Станислав Крицюк и защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен.

Матч первого круга завершился победой «Зенита» со счётом 7:1. Эта же игра начала беспроигрышную серию сине-бело-голубых в РПЛ, которая длится до сих пор и составляет уже 17 встреч (12 побед, 5 ничьих).

«Спартаку» «Зенит» не проигрывает восемь официальных матчей подряд, последний раз это произошло 27 ноября 2017 года (1:3) ещё при Роберто Манчини. Под руководством Сергея Семака зенитовцы выиграли у красно-белых пять раз и трижды сыграли вничью.