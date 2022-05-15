«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата России — 1:1. Игра состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Счёт на 49-й минуте открыл форвард «Спартака» Александр Соболев. От поражения «Зенит» спасся на третьей добавленной минуте ко второму тайму. Гол с пенальти забил Андрей Мостовой, который в первом круге оформил в ворота спартаковцев дубль.

Команды играли в следующих составах:

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Игнатов (Жиго, 60), Хлусевич, Пруцев, Мозес (Зобнин, 85), Мартинс, Промес (Бакаев, 85), Соболев (Николсон, 76).

«Зенит»: Одоевский, Кузяев, Чистяков, Алип (Круговой, 63), Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Оздоев, 72), Малком, Клаудиньо (Мостовой, 71), Сергеев (Ерохин, 82), Юри Алберто (Дзюба, 62).

Встреча не имела для «Зенита» турнирного значения: команда уже обеспечила себе титул чемпиона России четвёртый год подряд. «Спартак», набрав 1 очко, остался на десятом месте в таблице.

Матч первого круга завершился победой «Зенита» со счётом 7:1. Эта же игра начала беспроигрышную серию сине-бело-голубых в РПЛ, которая длится до сих пор и составляет уже 18 встреч (12 побед, 6 ничьих).

«Спартаку» «Зенит» не проигрывает девять официальных матчей подряд, последний раз это произошло 27 ноября 2017 года (1:3) ещё при Роберто Манчини. Под руководством Сергея Семака зенитовцы выиграли у красно-белых пять раз и четырежды сыграли вничью.