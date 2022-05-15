С 13 по 15 мая состоялись восемь матчей предпоследнего 29-го тура чемпионата России по футболу. Тур оказался неудачным для гостей: они не одержали ни одной победы. Три игры завершились вничью, пять раз хозяева выиграли встречи. В общей сложности в восьми играх было забито 19 мячей. NVsport рассказывает о самых интересных событиях 29-го тура РПЛ.

Матч тура. «Локомотив» — «Динамо» — 3:3 (Едвай, Кухта, Керк – Смолов, Захарян, Фомин)

Несмотря на громкий статус игры на «Открытие Арене», главный матч тура состоялся на другом конце Москвы – в Черкизово. «Локомотив» и «Динамо» в столичном дерби выдали настоящую голевую феерию. Всё началось с грубого ляпа Гильерме и гола Фёдора Смолова. Тин Едвай смог сравнять счёт, но ещё до перерыва «Динамо» повело 3:1. Что характерно, все три гола у бело-голубых провели футболисты сборной России.

А второй тайм показал, почему динамовцы не смогли составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство: не хватает стабильности и характера. «Локо» смог отыграться и набрал одно очко. «Динамо» же потеряло важные баллы в борьбе за серебряные медали.

Сенсация тура. «Сочи» — «Нижний Новгород» — 0:0

Осечка динамовцев была бы более драматичной, если бы не сенсация в начале тура. «Сочи» обязан был брать три очка в домашней игре с середнячком «Нижним Новгородом». Однако подопечные Александра Кержакова бились как львы, и даже оставшись в меньшинстве уже на 47-й минуте, дотерпели и увезли домой ничью. «Сочи» остаётся на третьем месте и в заключительном туре обязан будет побеждать «Динамо», если хочет обойти его в таблице.

Да, еврокубков Россия сейчас лишена, но престиж второго места никто не отменял.

Скандал тура. «Спартак» — «Зенит» — 1:1 (Соболев – Мостовой – с пенальти)

Раскручивать скандал «Спартак» начал задолго до игры. Зарема Салихова устроила истерику по поводу назначения Сергея Иванова видеоассистентом.

И, как назло, масла в огонь подлил ход встречи. «Спартак» открыл счёт в начале второго тайма и был близок к тому, чтобы впервые с 2017 года одолеть «Зенит» в официальном матче. Но пенальти уже в добавленное время продлил безвыигрышную серию.

Как обычно в таких случаях начались поры по поводу правомерности 11-метрового удара. И, естественно, спартаковские фанаты увидели в этом эпизоде заговор (ну никак иначе). И почему-то их не смутило даже то, что судья отменил чистый гол Малкома, который тот забил уже после свистка, причем в игровом эпизоде, когда ещё никто из борьбы не успел выключиться.

Разгром тура. «Урал» — «Рубин» — 3:0 (Бикфалви-2, Шатов)

«Рубин» уже становится по-настоящему жалко. Казанцы бодро начали сезон, осенью попали в яму, а весной – в яму ямы. Дошло до того, что их громит даже «Урал». «Урал», который весь сезон испытывает катастрофические проблемы в атаке.

«Рубин» опускается уже на 14-е место в таблице и может даже вылететь из РПЛ напрямую. Правда, казанцев может спасти возможное расширение премьер-лиги, которое активно обсуждается в последние недели.

Дуэль тура. «Краснодар» — ЦСКА – 1:0 (Кривцов)

На матч тура эта игра не тянула на фоне феерии московского дерби, но в любом случае матч выдался весьма интересный. Во-первых, играли соседи по таблице. Во-вторых, обе команды всё ещё имели за плечами багаж Виктора Гончаренко. В-третьих, обе ведут процесс строительства нового коллектива. ЦСКА – планомерно с начала сезона, «Краснодар» — вынужденно с начала года.

Статус фаворитов армейцам подтвердить не удалось: «Краснодар» вырвал победу и обошёл соперника в турнирной таблице.

Бомбардир тура. Гамид Агаларов. «Уфа» — «Арсенал» — 2:1 (Кабутов, Агаларов – К.Кангва)

Чудные дела творятся в столице Башкирии. «Уфа» стоит на прямой вылет (опять же если не будет расширения), но при этом её нападающий Гамид Агаларов уверенно выигрывает гонку бомбардиров. Вот и в дуэли аутсайдеров молодой форвард провёл решающий гол и принёс уфимцам надежду на последний тур. Де-факто Агаларов уже выиграл бомбардирскую гонку. Его ближайшему преследователю – Дмитрию Полозу из «Ростова» — в заключительном туре надо забивать шесть голов, чтобы обойти соперника. Теперь остаётся лишь вопрос, где Агаларов продолжит карьеру в следующем году. Очевидно, что оставаться в Уфе ему нет смысла.

Заключительный 30-й тур состоится 21 мая. По регламенту все игры стартуют в одно время – 17:00 по Москве. «Зенит» на выезде встретится с «Нижним Новгородом» Александра Кержакова. А главной игрой тура станет поединок «Динамо» и «Сочи», который определит серебряного и бронзового призёра чемпионата.