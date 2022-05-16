Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила шахматистам из России и Беларуси выступать под нейтральным флагом до 31 декабря 2022 года. 6 марта Совет ФИДЕ в связи с санкциями выдал разрешение россиянам и белорусам выступать на турнирах под своей эгидой только под флагом ФИДЕ. Разрешение действовало до 31 мая.

Шахматы остались одним из немногих видов спорта, где россияне и белорусы могут выступать в международных турнирах. Однако в связи с ситуацией в Украине в соревнованиях не могут участвовать сборные.

Кроме того, российский гроссмейстер Сергей Карякин был отстранён на шесть месяцев в связи с публичной поддержкой действий российских властей в отношении Украины.