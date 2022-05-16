Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что восстановился после операции. В начале апреля вторая ракетка мира перенёс операцию по удалению грыжи. Ожидалось, что он пропустит до двух месяцев, однако спортсмен заявил, что уже восстановился.

«Прекрасно себя чувствую. Мне хватило двух недель лёгких тренировок и одной — полноценной. Решил, что будет полезно подготовиться к «Ролан Гаррос» здесь (в Женеве). Физически чувствую себя готовым», — приводит пресс-служба ATP слова Медведева.

Медведев получил wild card для участия в турнире в Женеве, который пройдёт с 15 по 21 мая.