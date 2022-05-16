Легкоатлетка Елена Куличенко рассказала об отношении к русским и россиянам в США после обострения конфликта России и Украины 24 февраля. Куличенко сейчас тренируется в Штатах и учится в университете Джорджии.

«Просто спрашивают, все ли хорошо дома. Мне кажется, в Европе гораздо все жестче, мои европейские друзья рассказывали, что очень сильно поменялось отношение, не пускают куда-то, — цитирует Sport24 Куличенко. — Здесь же вообще нет, американцам абсолютно наплевать».

В 2021 году вице-чемпионка России среди юниоров сменила спортивное гражданство и стала выступать за Кипр.