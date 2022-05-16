Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не планируют обсуждать дело российской фигуристки Камилы Валиевой на заседании 18-19 мая, сообщает ТАСС.

В эти дни исполнительный комитет и совет учредителей проведут заседания на Кипре. Как отметили в ВАДА, данным делом сейчас занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Напомним, что Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в конце декабря 2021 года на чемпионате России. Об этом стало известно во время Олимпиады в Пекине, где Валиева взяла золото в командном турнире, а также стала четвёртой в индивидуальном.