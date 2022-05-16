Нападающий «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Форвард не дал чёткого ответа, но, судя по всему, намекнул на уход.

«Будущее будет светлое и прекрасное. В каком клубе? Наверное, по боям без правил», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в конце сезона. По данным СМИ, интерес к нему проявляет сербская «Црвена Звезда».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 передач. Он является лучшим бомбардиром «Зенита», однако в 2022 году утратил железное место в основе после перехода Юри Алберто и Ивана Сергеева.