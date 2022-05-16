Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Metaratings, 33-летним форвардом снова заинтересовался «Фенербахче», который в прошлом уже предпринимал попытки его заполучить.

По данным источника, клуб из Стамбула уже сделал предложение форварду. Ранее СМИ сообщали, что Дзюбой также интересуется «Црвена Звезда». Но нападающему не очень интересен этот вариант: он считает чемпионат Сербии низким по уровню.

Кроме того, «Зенит» может заключить с Дзюбой новый контракт, однако с существенным понижением зарплаты.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 передач. Он является лучшим бомбардиром «Зенита», однако в 2022 году утратил железное место в основе после перехода Юри Алберто и Ивана Сергеева.