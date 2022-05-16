Президент Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник рассказал подробности смерти легендарного тренера Владимира Янко. Многократный чемпион СССР, России и мира скончался в возрасте 73 лет 16 мая.

«Владимир Янко скончался сегодня от последствий коронавируса, который он перенес около двух месяцев назад, — цитирует «Матч ТВ» Скрынника. — Ушел замечательный специалист. Я с ним много проработал в Архангельске, Москве, сборной».

Скрынник также уточнил, что Янко будет похоронен в Москве.

Янко — самый титулованный тренер в истории бенди. В качестве тренера он выиграл два чемпионата СССР с «Енисеем», семь чемпионатов России с «Водником», два — с «Динамо», один — с «Динамо-Казанью». Со сборными России и СССР он завоевал шесть титулов чемпионов мира (1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008). Кроме того, на его счету пять Кубков европейских чемпионов, шесть Кубков мира и четыре Кубка России.

В последние годы Янко отошёл от тренерской деятельности и занимал должности спортивного директора в «Родине», московском и казанском «Динамо», «Байкале-Энергии», а также возглавлял тренерский совет ФХМР и входил в исполком организации.

В качестве хоккеиста Янко выиграл пять чемпионатов СССР и три Кубка чемпионов с московским «Динамо» и четыре раза выигрывал чемпионат мира со сборной СССР.