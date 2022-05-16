Сегодня в ряде СМИ появились слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о своём будущем. В эфире «Матч ТВ» ведущий Артём Анисимов вышел на связь с человеком, которого представили как Дзюбу. На вопрос ведущего, в каком клубе ждать его в будущем, собеседник ответил: «Наверное, по боям без правил».

Спустя некоторое время стало известно, что собеседник Анисимова был не Артёмом Дзюбой.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», ситуация вызвала недовольство у Дзюбы и «Зенита».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 передач. Его контракт истекает этим летом, и по данным СМИ, интерес к форварду проявляют «Фенербахче» и «Црвена Звезда». Кроме того, «Зенит» предлагает Дзюбе новый контракт с понижением зарплаты.