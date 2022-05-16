Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело об избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва, сообщает ТАСС. Причиной стало примирение сторон. Обвиняемые были освобождены из-под стражи.

Инцидент произошёл 21 декабря 2021 года. Два мужчины — Владислав Смирнов и Владислав Яковцев — избили Соловьева, повалили на землю и нанесли несколько ударов ногами. У фигуриста были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

В решении суда отмечается, что Смирнов и Яковцев принесли извинения, раскаялись в содеяннном и полностью загладили ущерб.

Дмитрий Соловьёв в паре с Екатериной Бобровой выиграл золото Олимпиады-2014 и серебро Пхёнчхана в командном турнире.

Также на счету пары бронза ЧМ в танцах на льду, золото, три серебра и две бронзы в танцах на льду.