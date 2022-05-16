Главной интригой в летнее трансферное окно в российском футболе станет судьба Артёма Дзюбы. Форвард последние годы был лицом «Зенита», но сейчас вероятность его ухода высока как никогда. Где продолжит карьеру Дзюба, пока неизвестно, но на данный момент есть три основных варианта. Рассмотрим их, а также альтернативные пути продолжения карьеры.

1) Останется в «Зените»

В последние месяцы ходят слухи, что Дзюба недоволен своим положением в команде. Да и Семак перестал делать ставку на форварда. Зимой «Зенит» купил Юри Алберто и Ивана Сергеева, и, кажется, эта связка очень хорошо смотрится вместе. Амбициозный Дзюба вряд ли согласится на периодические выходы на замену. Уже зимой ходили слухи о его уходе в «Рубин», но переговорам не суждено было состояться. Говорят, одной из причин стали рекламные обязательства: на образе Дзюбы у «Зенита» завязано много рекламных кампаний. По всей видимости, межсезонье – хорошее время обновить промо-коллекции.

Тем не менее, вариант, что Дзюба останется в «Зените», сейчас представляется наиболее вероятным. Да, петербуржцы намерены сократить ему зарплату в силу возраста и уменьшенного игрового времени. Но и у Дзюбы есть козыри, с помощью которых можно торговаться. В конце концов, он снова стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, из-за санкций ждать сильных легионеров в России в ближайшие годы не стоит. Поэтому клубы будут активно цепляться за тех футболистов, которых имеют в своём распоряжении. Другой вопрос, готов ли сам Дзюба выгрызать место в составе у более молодых конкурентов?

2) «Црвена Звезда»

С игровой и бытовой точки зрения данный вариант для Дзюбы выглядит как настоящий клад. В Сербии на фоне всего остального Запада к России сохраняется тёплое отношение. Руководители «Црвены» сами говорили о желании подписать нападающего, и тренер явно готов сделать на него ставку. Команда будет играть в Лиге чемпионов, в отличие от «Зенита», а Дзюба обладает всеми навыками, чтобы стать звездой в Сербии.

Да, у «Црвены Звезды» есть конкуренция в лице высокорослого и забивного форварда Милана Павкова. Однако за Дзюбу говорит его умение хорошо играть не только вверху, но и внизу. Да и более молодого Павкова вполне может присмотреть кто-то за пределами Сербии.

Но в случае с «Црвеной» всё упирается в нежелание самого форварда. По данным источника, Дзюба считает чемпионат Сербии недостаточно сильным для него. Отчасти его можно понять. По данным Transfermarkt, суммарная стоимость игроков «Црвены Звезды» — чуть больше 50 миллионов. Это самая дорогая команда Сербии, но в России она была бы где-то в серединке.

С другой стороны, в рейтинге УЕФА сербский чемпионат находится по соседству с российским (11-е и 10-е место соответственно). Впрочем, это уже решать самому Дзюбе.

3) «Фенербахче»

Кажется, новость «Фенербахче» интересуется Дзюбой» регулярно появляется в СМИ уже последние года два, так что всерьёз рассматривать очередное подобное заявление уже нет особого желания.

Но всё же эта новость заслуживает внимания чисто с логической точки зрения. Чемпионат Турции часто принимает немолодых звёзд, которые ещё способны «зажечь», а «Фенербахче» — одна из сильнейших команд страны (второе место в нынешнем сезоне).

Кстати, в рейтинге УЕФА чемпионат Турции, который якобы больше нравится Дзюбе, располагается гораздо ниже сербского (20-е место против 11-го).

Сообщается, что предварительные переговоры с форвардом уже прошли. Но здесь встаёт другая проблема: конкуренция. В атаке «Фенера» уже есть забивной Сердар Дурсун, поигравший в АПЛ Эннер Валенсия и подающий надежды Мергим Бериша. Как в состав впишется Дзюба, пока непонятно.

4) «Рубин»

Об уходе Дзюбы в «Рубин» говорилось в январе. Тогда сделка не состоялась, но списывать её со счетов пока не стоит. Однако в её случае очень многое будет зависеть от того, в каком виде и в каком дивизионе казанцы предстанут в следующем сезоне. Команда Леонида Слуцкого стремительным домкратом рухнула в таблице, по пути окончательно развалившись на части и сейчас вполне может вылететь в ФНЛ. Да и судьба самого тренера висит на волоске. Если «Рубин» всё же останется в РПЛ, а в Татарстане дадут Слуцкому последний шанс, то Дзюба вполне может оказаться у своего хорошего приятеля. «Рубин» — крепкая и обеспеченная команда, поэтому сможет позволить себе Дзюбу. Вокруг форварда можно будет отстраивать коллектив заново. Но пока это всё на уровне гипотетических разговоров.

5) Другой клуб РПЛ

Мы обязаны отметить, что в России, помимо «Зенита» и «Рубина», есть ещё несколько клубов, которые способны позволить себе Дзюбу. Но ни в одном из них представить нападающего не получается. «Краснодар» сейчас преследует другие задачи («не до жиру, быть бы живу»). В ЦСКА есть Заболотный, а Дзюбу не примут фанаты. В «Сочи» переход такого игрока может внести дисбаланс в команду. В «Локомотиве» делают ставку на молодёжь. В московском «Динамо» ситуация схожа с ЦСКА. Есть ещё «Спартак», но с ним и так всё ясно без комментариев.

Есть ещё «Ахмат», где многие российские футболисты перезапускали свою карьеру, но вряд ли сам Дзюба захочет ехать в Грозный.

В любом случае о конкретике говорить пока рано: все трансферы ещё впереди, а до 30 июня Дзюба остаётся футболистом «Зенита».