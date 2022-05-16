Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина представит в Санкт-Петербурге своё шоу «Восхождение», сообщает «Петербургский дневник». Задачей проекта станет популяризация спортивной гимнастики.

Шоу пройдёт в спортивном комплексе «Юбилейный» 28-29 мая и будет приурочено к Международному дню защиты детей. В нём примут участие звёзды мировой спортивной, художественной, воздушной и акробатической гимнастики, а также детско-юношеские коллективы и воспитанники гимнастических спортивных школ Санкт-Петербурга, с привлечением артистов российской эстрады и балета.

«Идея шоу возникла у меня, ещё когда я выступала. Я долго копила силы, чтобы реализовать этот проект, — рассказала Хоркина. — «Восхождение» – это моя история, это моё восхождение. Мне было трудно, меня не брали в секцию спортивной гимнастики в детстве из-за высокого роста. Но мне помогли тренеры, подруги по команде, моя семья».

Хоркина — олимпийская чемпионка Атланты-1996 и Сиднея-2000, четырёхкратная серебряная и бронзовая призёрка Олимпиад, девятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы.