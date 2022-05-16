Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о процессе восстановления после травмы. На этапе «Гран-при» в Японии 15-летняя ученица Этери Тутберидзе получила отрыв связки внутренней мышцы ноги в зоне роста бедренной кости.

«Этот сезон был очень неоднозначным и трудным. Слава богу, все трудности позади… Сейчас все хорошо, поэтому хочу сказать большое спасибо моим родителям, друзьям, тренерам за невероятную поддержку, — написала Усачёва в Телеграм-канале. — Также отдельное спасибо нашей федерации за помощь и возможности для скорейшего восстановления. И, конечно же, вам за сотни приятных сообщений. За время лечения я много что переосмыслила, что дало мне много мотивации, поэтому работаем дальше».

Усачёва — вице-чемпионка мира среди юниорок, бронзовый призёр финала юниорского «Гран-при». На чемпионате России-2020/21 она заняла четвёртое место.

Сезон-2021/22 стал для Усачёвой дебютным на взрослом международном уровне. Она успела стать второй на этапе «Гран-при» в США, а также получила травму в Японии.