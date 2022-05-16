Всероссийская федерация волейбола разберёт дисциплинарное дело в отношении главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова 19 мая, сообщает официальный сайт федерации. Причиной стали его слова во время решающего матча финала чемпионата России среди женщин против «Уралочки».

Во время одного из тайм-аутов Андрей Воронков обратился к своей подопечной: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Несмотря на то, что имён Воронков не называл, по контексту встречи было понятно, что обезьяной он назвал темнокожую волейболистку Аиламу Сесе Монталво.

Комментариев по скандальному эпизоду Воронков не давал. Сегодня стало известно, что Монталво покинет Россию.