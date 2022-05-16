Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что понимает решение организаторов Уимблдонского турнира-2022 не допускать россиян и белорусов до участия в соревнованиях. При этом он отметил, что не считает данное решение справедливым.

«Я могу это понять, но нахожу несправедливым, — цитирует Inside the Games Медведева. — Это сложная ситуация, потому что она создаёт прецедент. Теннисисты по закону считаются самозанятыми. В Великобритании российские самозанятые работники имеют право на работу. Если я смогу сыграть на Уимблдоне, буду рад».

Ранее ATP и WTA допустили теннисистов из России и Беларуси до участия в турнирах под нейтральным флагом. Также россияне и белорусы смогут выступить на «Ролан Гарросе».