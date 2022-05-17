Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может стать футболистом клуба MLS «Интер Майами». Как сообщает испанское издание AS, 34-летний аргентинец намерен стать одним из акционеров клуба, купив 35% акций, а также перейти в него в 2023 году, когда истечёт его контракт с парижанами.

Совладельцем «Интер Майами» является бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.

Месси перешёл в «ПСЖ» из родной «Барселоны» прошлым летом. В сезоне-2021/22 он провёл за парижан 33 матча, забил 11 мячей и сделал 13 передач.

«Интер Майами» был основан в 2018 году и вошёл в состав MLS в 2020-м. В сезоне-2022 клуб занимает предпоследнее 13-е место в таблице Восточной конференции с 11 очками после 11 матчей.