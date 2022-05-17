Вратарь системы СКА Ярослав Аскаров продолжит карьеру в НХЛ. Голкипер подписал контракт с клубом «Нэшвилл», срок соглашения рассчитан на три года.

«Нэшвилл» выбрал Аскарова на драфте в 2020 году в первом раунде под общим номером 11. 3 мая вратарь подписал просмотровый контракт с «Милуоки», фарм-клубом «Предаторз».

В сезоне-2021/22 Аскаров провёл 6 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержал 2 победы, отразил 91,3% бросков и пропустил в среднем 1,81 шайбы.

Также на счету голкипера 9 матчей в регулярке ВХЛ в составе «СКА-Невы» и 3 игры в плей-офф турнира.