Нападающий «Зенита» Артём Дзюба принял решение покинуть петербургский клуб, утверждает «РИА Новости». Причиной стали условия нового контракта. По данным источника, 33-летнему форварду предлагают соглашение сроком на один сезон с понижением зарплаты в три раза.

Текущий контракт Дзюбы истекает в конце сезона, и, таким образом, он может летом покинуть клуб бесплатно.

По данным СМИ, интерес к нападающему проявляют «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 передач. Он является лучшим бомбардиром «Зенита», однако в 2022 году утратил железное место в основе после перехода Юри Алберто и Ивана Сергеева.