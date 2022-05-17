28 мая в Москве стартует летний сезон проекта «Мой спортивный район», сообщает пресс-служба Москомспорта.

В десяти округах столицы жители получат возможность заниматься спортом на 30 спортивных площадках и семи крышах райцентров «Место встречи». Тренировки будут проходить по расписанию три раза в неделю.

Длительность каждого занятия будет составлять один час. Участники должны иметь при себе спортивную одежду и обувь, бутылку с водой и гимнастический коврик.

В планах занятий: фитнес, зумба, йога, боевые искусства, а для детей в том числе предусмотрены футбол, волейбол или бадминтон.

Пилотный проект «Мой спортивный район» открылся в этом году 25 января.