Грузинская боец смешанного стиля Лиана Джоджуа раскритиковала политику властей Туркменистана в отношении прав и свобод женщин. Новый президент страны Сердар Бердымухамедов ввёл новые ограничения, в том числе на внешний вид женщин. По данным СМИ, им запрещено носить облегающую одежду, красит волосы, наращивать ногти или ресницы, увеличивать грудь или губы и делать татуаж бровей Кроме того, мужчинам-водителям частных автомобилей запрещено перевозить женщин, если они не являются их родственницами, а женщинам запрещено сидеть на переднем сиденье.

«21 век у женщин. Равноправие и феминизм не нужны, говорили они. Еще больше меня пугают люди, которые выросли, как рабы, всю жизнь в клетке, и считают это нормальным, — написала Джоджуа в соцсетях. — У всех должен быть выбор, что с собой делать, какую одежду носить, ездить в такси и выходить после 20:00. Свобода — самое ценное в жизни. Если вы не раб, конечно. Мне жаль женщин, которые ничего не могут поделать с этим. Кстати, выезд из страны женщинам тоже хотят запретить».

Лиана «Волчица» Джоджуа провела в ММА 14 поединков, одержав 9 побед (2 нокаутом) и потерпев 5 поражений.