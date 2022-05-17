Немецкий боксёр турецкого происхождения Муса Ямак умер прямо во время боя, сообщает Bild. Спортсмен потерял сознание перед началом третьего раунда поединка с Хамзой Вандерой из Уганды. Его в срочном порядке госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Причиной смерти назван сердечный приступ. В СМИ появилась информация, чтбо болельщики мешали работе медиков, из-за чего пришлось прислать на стадион даже специальный отряд полиции. Однако команда Ямака опровергла информацию, а зрители, напротив, оказали спортсмену первую помощь до прибытия врачей.

Ямаку было 38 лет. Он выступал на профессиональном ринге с 2017 года. Боксёр одержал восемь побед в восьми боях.