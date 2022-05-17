Полузащитник английского клуба «Блэкпул» Джейк Дэниэлс совершил каминг-аут, признавшись в нетрадиционной ориентации. Заявление 17-летнего хавбека было опубликовано на официальном сайте клуба.

Дэниэлс подчеркнул, что вынужден был скрывать свою ориентацию, хотя всю жизнь понимал, что он гей. В нынешнем сезоне он подписал первый профессиональный контракт с клубом, дебютировал в составе основной команды.

По словам футболиста, примерами, вдохновившими его, стали первый открытый футболист-гей Джош Кавалло, а также прыгун в воду Том Дэйли, совершивший каминг-аут в 2013 году.