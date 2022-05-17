Словенская лыжница Анамария Лампич объявила о переходе в биатлон. Об этом она написала в своих социальных сетях. Лампич пояснила, что добилась в лыжах всего, к чему стремилась, кроме олимпийской медали. Сейчас она хочет новых вызовов и намерена попробовать себя в биатлоне. Также новоиспечённая биатлонистка выразила уверенность, что сможет добиться успеха в этом виде спорта.

Лампич 26 лет. Она завоевала серебро на чемпионате мира-2019 в командном спринте и две бронзы ЧМ-2021 в личном и командном спринте. На Кубке мира Лампич одержала три победы и выиграла спринтерский зачёт в сезоне-2020/21.