Стали известны подробности травмы полузащитника «Зенита» Александра Ерохина. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, по результатам медобследования у него диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена.
Ерохин будет проходить консервативное лечение, ориентировочный срок восстановления составляет 4-5 недель.
Ерохин получил травму в матче 29-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1).
Ерохину 32 года. В сезоне-2021/22 он провёл 39 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 передачи.